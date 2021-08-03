Госдепартамент считает, что взрыв в Кабуле имеет все признаки нападения талибов

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что взрыв в Кабуле имеет все признаки нападения со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), однако пока не могут официально это подтвердить. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы, безусловно, видели появившиеся сегодня [во вторник] сообщения [о взрыве в Кабуле]. Пока мы не можем официально подтвердить это, но, конечно, он имеет все отличительные признаки нападений талибов, которые мы видели в последние недели. Мы безоговорочно осуждаем все эти нападения", - отметил дипломат.

Ранее телеканал 1TV сообщил о взрыве автомобиля недалеко от дома и о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади в Кабуле, в результате которого были ранены как минимум два человека. В момент взрыва чиновника в доме не было, его семью удалось эвакуировать.

Позже канал Tolo News информировал, что в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди, силы безопасности вступили с ними в перестрелку.