США опасаются, что Афганистан может захлестнуть гражданская война

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты опасаются, что действия радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут привести к гражданской войне в Афганистане. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Если они (талибы - прим. ТАСС) попытаются нарушить то, о чем они говорили, тогда они станут международным изгоем. Они не будут пользоваться поддержкой своего народа, они не будут пользоваться поддержкой международного сообщества. Обеспокоенность всех нас, одна из многих обеспокоенностей заключается в том, что результатом будет гражданская война, во время которой афганский народ не будет в состоянии обеспечить безопасность, которой он заслуживает", - отметил дипломат.