Би-би-си: захваченный танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Лица, захватившие в Оманском заливе танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, приказали экипажу следовать в иранские территориальные воды. Об этом во вторник проинформировала вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на компанию Lloyd’s List, которая отслеживает мировое морское сообщение.

По ее данным, в настоящее время танкер направляется в сторону Ормузского пролива. При этом Би-би-си уточнила, что это судно принадлежит компании Prime Tankers со штаб-квартирой в Дубае. В 2019 году, как напомнила корпорация, нефтяной танкер Riah, также принадлежавший Prime Tankers, "был захвачен иранскими военнослужащими".

Ранее о захвате танкера Asphalt Princess недалеко от побережья ОАЭ сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в органах безопасности. По их информации, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, которые захватили судно. Согласно источникам газеты The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".

Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) во вторник заявила, что рассматривает произошедший у побережья ОАЭ инцидент как "потенциальный захват". Как говорилось в распространенном сообщении UKMTO, инцидент с судном произошел в Оманском заливе примерно в 100 км к северу от эмиратского порта Эль-Фуджайра.

30 июля UKMTO сообщила о нападении примерно в том же районе на танкер-химовоз Mercer Street, которым управляет компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Тогда первоначально предполагалось пиратство, но затем инцидент был классифицирован как не связанный с пиратством. Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании.

Внешнеполитические ведомства Соединенного Королевства и США заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. По версии Тегерана, эти обвинения являются голословными и политически мотивированными.