Times: личность потерявшего документы об эсминце Defender британского чиновника раскрыта

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Чиновником Минобороны Великобритании, потерявшим секретные документы об эсминце Defender рядом с автобусной остановкой в английском графстве Кент, оказался 51-летний Ангус Лэпсли, который долгое время работал во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства. Об этом в среду сообщила газета The Times .

Отмечается, что Лэпсли был временно направлен для работы в оборонном ведомстве, однако уже после проверки обстоятельств потери документов, проведенной в Минобороны и не нашедшей "следы шпионажа", он вернулся к исполнению профессиональных обязанностей в МИД. При этом, как уточнила газета, дипломату ограничили доступ к гостайне.

По информации издания, Лэпсли находился в очереди на назначение на должность постоянного представителя Великобритании при НАТО. Как указали источники в правительстве, теперь его шансы на продвижение по службе снизились, однако у него есть "возможность реабилитироваться". В то же время, согласно сведениям The Times, многие чиновники в Минобороны выразили недоумение тем, что Лэпсли в принципе удалось сохранить работу в правительстве после произошедшего инцидента.

В оборонном ведомстве Лэпсли занимал должность начальника управления, отвечающего за отношения с НАТО и политику безопасности в Евроатлантическом регионе. В период с 2017 по 2019 год он возглавлял директорат по обороне, международной безопасности и странам Юго-Восточной Европы в министерстве иностранных дел. В системе МИД работал с 1999 года. Его нынешняя должность во внешнеполитическом ведомстве не уточняется.

Потеря документов

Секретные документы Минобороны Великобритании общим объемом 50 страниц, включая распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, были утеряны примерно полтора месяца назад, однако случайный прохожий обнаружил их возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня - за день до инцидента с участием Defender в Черном море. После этого он передал их вещательной корпорации Би-би-си, которая сообщила о произошедшем 27 июня. В этих материалах, в частности, утверждалось, что Лондон принял решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Соединенное Королевство не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

В презентации, которую приводила Би-би-си, говорилось, что в Минобороны рассматривались два варианта прохода эсминца из Одессы в Батуми. Первый из них предполагал проход вблизи побережья Крыма. Этот путь, как отмечалось в документах, предоставил бы "возможность взаимодействия с правительством Украины <...> в признаваемых Великобританией территориальных водах Украины".

Второй анализировавшийся вариант предполагал, что эсминец пройдет вдали от Крыма. Это позволило бы избежать конфронтации. Однако в Минобороны опасались, что Москва может представить это как то, что "Великобритания боится или убегает" и что она признает принадлежность этих вод за Россией. В итоге выбор был сделан в пользу первого варианта.

Инцидент в Крыму

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".