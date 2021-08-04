СМИ: выборы председателя правящей партии Японии могут состояться в конце сентября

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Руководство правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) намерено провести выборы ее председателя в конце сентября. Об этом в среду со ссылкой на партийные источники сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что руководство ЛДП в этом отношении рассчитывает на как можно более позднюю дату, такую как 29 сентября. Между тем конкретное решение по этому вопросу будет утверждено 26 августа на заседании партийного комитета по надзору за выборами председателя.

Нынешний председатель ЛДП Ёсихидэ Суга занял пост премьер-министра Японии в сентябре 2020 года после внезапной отставки его предшественника Синдзо Абэ по состоянию здоровья. Пока Суга исполняет обязанности главы правительства только до сентября текущего года, когда предстоят очередные плановые выборы лидера правящей партии.

При этом уровень неодобрения правительства Японии в июне достиг максимума (45%) за все время нахождения Суги у власти. Японцы недовольны эффективностью мер властей против коронавируса, а также решением провести Олимпиаду в Токио.