Губернатор штата Миссури помиловал направивших оружие на протестующих BLM супругов

ТАСС, 4 августа. Губернатор штата Миссури Майк Парсон 30 июля помиловал супругов Марка и Патрицию Макклоски из города Сент-Луис, в июне прошлого года направивших огнестрельное оружие в сторону протестующих из движения "Жизни темнокожих имеют значение" (Black Lives Matter). Их имена были включены в список помилованных лиц, опубликованный во вторник на сайте губернатора-республиканца.

Марк и Патриция Макклоски 28 июня прошлого года направили полуавтоматическую винтовку и пистолет в сторону участников демонстрации, которые приблизились к их дому, когда направлялись к особняку мэра. Манифестанты из движения "Жизни темнокожих имеют значение" находились на считающейся частной собственностью улице, куда закрыт вход посторонним. Супруги заявили, что пытались защитить свой дом.

Первоначально им были предъявлены обвинения в незаконном применении огнестрельного оружия. Их могли приговорить к тюремному заключению продолжительностью до четырех лет. Семейная пара признала вину лишь в административном нарушении. Они должны выплатить штраф в размере $2 750. Супругам также не вернут конфискованное у них ранее огнестрельное оружие. Однако тюремное заключение им больше не грозило, поскольку власти сняли остальные обвинения.

Данный инцидент получил общенациональную известность после того, как видеозапись произошедшего разместил в своем Twitter Дональд Трамп, являвшийся тогда президентом США. Многие пользователи соцсетей осудили поведение супругов, однако сторонники консервативных взглядов высказывались в поддержку Макклоски. В августе 2020 года семейная пара выступила на общенациональном предвыборном съезде Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).