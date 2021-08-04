Нападавшие покинули захваченный в Оманском заливе танкер

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Инцидент с захватом танкера в Оманском заливе исчерпан, нападавшие покинули судно. Об этом проинформировала в среду Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO).

"Захватчики покинули судно. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан", - говорится в сообщении. Название танкера не приводится.

Ранее о захвате танкера Asphalt Princess недалеко от побережья ОАЭ сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в органах безопасности. По их информации, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, которые захватили судно. Согласно источникам газеты The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в свою очередь категорически отверг предположения, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов.