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Литва намерена построить заграждение на границе с Белоруссией за два года

Стоимость работ составит €152 млн

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. Строительство заграждения на всем протяжении границы с Белоруссией займет около двух лет. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

"Весь участок границы, на котором планируется построить заграждение, протяженностью 508 км физическим барьером мы закроем в течение примерно двух лет", - сказал он. Стоимость работ составит €152 млн.

На границе с Белоруссией намечено построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина - используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. Перед забором будет установлена дополнительная линия из этой колючей проволоки. Считается, что преодолеть такое заграждение без спецсредств невозможно.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 110 нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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БелоруссияЛитва
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