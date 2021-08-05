ЕК обсуждает созыв экстренной встречи глав МВД ЕС по ситуации на границе с Белоруссией

БРЮССЕЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) обсуждает проведение в августе экстренной встречи министров внутренних дел Евросоюза по миграционной ситуации на границе Литвы и Белоруссии, а также в Средиземном море. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц.

"Еврокомиссар [по внутренним делам] Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии [Лучаной Ламорджезе], в ходе которого, в частности, обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи министров внутренних дел ЕС для обсуждения миграционной ситуации в Средиземноморье (имеется в виду побережья и острова Италии) и на границе Белоруссии и Литвы", - сообщил он.

Янц отметил, что Еврокомиссия также обсуждает с Италией и Литвой дополнительные меры для содействия в охране границы, а также меры солидарности для расселения мигрантов по территории Евросоюза.

Ранее ЕК приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.

В июне в ответ на введение Евросоюзом против Белоруссии санкций Минск объявил о приостановке выполнения соглашения о реадмиссии с ЕС, который предусматривает обязательство белорусской стороны принимать высылаемых из Евросоюза нелегальных мигрантов, прибывших с территории Белоруссии. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны около 4 тыс. нелегалов из Азии и Африки. Это в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. Литва и ЕС обвиняют Минск в потворстве нелегальной иммиграции, власти Белоруссии отвергают обвинения.