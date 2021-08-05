Палубные истребители Севфлота начали перелет на "наземный авианосец" в Крыму

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Самолеты 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота ВМФ РФ начали перелет в Крыму на наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) (НИТКА). Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Сегодня три истребителя Су-33 и один Су-25УТГ из состава 279-го ОКИАП начали перелет на комплекс НИТКА, расположенный в крымских Саках. Им предстоит сделать одну промежуточную посадку. Прибытие самолетов ожидается 5 или 6 августа", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник ТАСС сообщал, что НИТКА в Саках в этом году впервые будет использован для подготовки палубных летчиков сразу двух авиаполков морской авиации Северного флота.

В составе морской авиации Севфлота два ОКИАП - 279-й на истребителях Су-33 и Су-25УТГ и 100-й на МиГ-29К/КУБ. В мае 2021 года сообщалось, что подписан контракт на ремонт и модернизацию комплекса НИТКА в Саках - полного наземного аналога авианосца "Адмирал Кузнецов". Ожидалось, что уже в конце лета комплекс примет палубников.

По данным еще одного источника ТАСС, вопрос о ремонте НИТКА в Саках сдвинулся с "мертвой точки" после того, как в декабре 2020 года главком ВМФ адмирал Николай Евменов провел совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки летчиков палубной авиации. В частности, были рассмотрены предложения, призванные ускорить выход из ремонта "Адмирала Кузнецова" и обеспечить использование комплекса НИТКА для подготовки летного состава.