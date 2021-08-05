Литва возобновила установку заграждения на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. Сооружение заграждения в Литве на границе с Белоруссией возобновлено после получения необходимых для этого материалов. Об этом в четверг сообщила журналистам глава МВД балтийской страны Агне Билотайте.

"Установка заграждения из концертины [колючая проволока с острыми лезвиями] возобновлено с участием армии, дорожных бригад и привлеченных к работам частных коммерческих фирм", - сказала она.

Работы возобновились после того, как Вильнюс получил из Эстонии и с Украины несколько партий концертины, запасы которой закончились. Теперь, по словам Билотайте, Литва располагает погонными 140 км этой колючей проволоки, которых должно хватить на сооружение заграждения на участке протяженностью 20 км. "Ведем переговоры о дальнейшем приобретении концертины", - добавила министр.

Первые 500 м проволочного заграждения на границе были установлены 10 июля. Для этого использовали 4,5 км проволоки из армейского резерва, ее запас был исчерпан. В Литве этот материал никто не производит, ситуация осложнена тем, что он относится к военной номенклатуре.

Вильнюс наметил соорудить на границе с Белоруссией ограду высотой четыре метра из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина. Предполагается установить дополнительный ряд колючей проволоки высотой до трех метров. Власти Литвы считают невозможным преодолеть такое заграждение без спецсредств.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 110 нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.