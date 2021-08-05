Зеленский заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе от него почти не зависит

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилагает максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, однако считает, что в этом процессе от него почти ничего не зависит.

"Я очень этого хочу (завершить конфликт в Донбассе - прим. ТАСС). Я все делаю для этого, но, увы, не все от меня зависит. Я абсолютно не скрываю, и президент РФ знает мое мнение, я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса в мире и на Украине зависит от одного человека", - сказал он в интервью, показанном в четверг украинским телеканалом "Дом".

Первым шагом к урегулированию конфликта, по словам Зеленского, должно стать прекращение огня на востоке Украины. "Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие", - отметил он. Позже в этом контексте президент Украины начал говорить о выполнении первого пункта минских соглашений, который подразумевает полное прекращение огня. Зеленский также заверил, что украинские военные не обстреливают мирных жителей и ведут только ответный огонь, обвинив в эскалации противоположную сторону конфликта.

Внутренний вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул в 2014 году. В основе его мирного урегулирования лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме того, Украина настаивает на передаче под ее контроль участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским соглашениям, только после новых выборов в Донбассе.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.