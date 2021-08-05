США выразили готовность вернуться в Вену для переговоров по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. США готовы вернуться в Вену для переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и призывают исламскую республику поступить аналогичным образом. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее в четверг новый президент исламской республики Эбрахим Раиси на церемонии своей инаугурации заявил, что иранские власти поддержат любой дипломатический план, который приведет к отмене санкций США в отношении Тегерана. Раиси при этом подчеркнул, что "ядерная программа Ирана является абсолютно мирной". На фоне этого у Прайса спросили, призывает ли администрация США Иран к возвращению в Вену или же готова подождать еще какое-то время.

"Мы бы не хотели высказываться относительно сигналов, которые новый президент Ирана может или не может посылать. Я могу сказать, что наше послание президенту Раиси то же, что и послание его предшественникам. Оно очень простое: США будут защищать и продвигать интересы своей национальной безопасности и [интересы] наших партнеров. Мы надеемся, что Иран сейчас воспользуется возможностью для содействия [принятию] дипломатических решений", - ответил Прайс.

"Мы ждем, <...> какой подход выберет новое правительство в Иране. Мы в свою очередь будем реагировать в консультации с нашими партнерами. Со своей стороны мы ясно дали понять, что готовы вернуться в Вену для возобновления переговоров. Мы готовы к этому по одной простой причине - <...> это отвечает интересам нашей национальной безопасности. <...> Мы призываем Иран вернуться к переговорам в скором времени, чтобы мы могли попытаться завершить нашу работу. Мы слышали, что новый президента Ирана сказал по этому поводу", - продолжил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он при этом подчеркнул, что "данный процесс не может продолжаться вечно". "Возможность достижения взаимного возвращения к СВПД не будет длиться вечно", - пояснил Прайс.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.