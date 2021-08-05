В Бразилии заявили, что поставки "Спутника V" отложили до регистрации препарата в стране

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 августа. /ТАСС/. Реализация контракта на поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилию, заключенного консорциумом северо-восточных штатов страны и Российским фондом прямых инвестиций, приостановлена, ее прибытие в Бразилию отложено. Об этом сообщила в четверг пресс-служба губернатора штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего данное объединение.

"Соглашение, предусматривавшее покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору [Anvisa], а также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт", - говорится в заявлении.

Изначально планировалось, что первые партии российского препарата поступят в страну в апреле, однако "из-за этих препятствий со стороны Anvisa и Минздрава до настоящего времени ни одна доза не поступила в Бразилию". Как уточняет пресс-служба, регулятор выдвинул дополнительные требования относительно параметров национальных испытаний российской вакцины, отличные от тех, что предъявлялись к другим иностранным препаратам.

"Это вызывает сожаление. В Бразилии сейчас наблюдается высокая смертность - более 1 тысячи летальных исходов в день", - приводит пресс-служба слова губернатора. Поставки "Спутника V" в страну отложены до получения разрешения регулятора на использование препарата, уточнил он.

Диас также сообщил, что предназначавшиеся для Бразилии партии "Спутника V" будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику.

Ситуация со "Спутником V"

В начале июня Anvisa разрешило импорт и ограниченную вакцинацию в Бразилии "Спутником V", которая должна охватывать не более 1% населения штатов, куда препарат будет поставляться. Как полагает регулятор, этого достаточно для организации иммунизации на начальном этапе с последующим предоставлением ему отчетов о ходе кампании и ее результатах. На основании этих данных агентство впоследствии примет решение о последующих поставках.

В середине июля глава Минздрава Марселу Кейрога заявил о готовности ведомства оказать властям штатов помощь в проведении местных исследований эффективности "Спутника V", как того требует регулятор. В самом министерстве при этом считают более приоритетным "получение уже приобретенных доз [других вакцин]", однако не исключают возможность использования российского препарата в будущем после его регистрации в Anvisa.

Вакцинация от COVID-19

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. Сейчас в стране используются препараты британско-шведской компании AstraZeneca, китайской Sinovac Biotech, американской Pfizer и фирмы Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. Полностью привиты от коронавируса свыше 42,7 млн бразильцев, еще почти 103 млн человек получили первую дозу вакцины. Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 20 млн человек). По количеству летальных исходов (около 560 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.