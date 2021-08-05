В Киеве заявили, что Украина не останется без газа после запуска "Северного потока - 2"

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна не останется без газа после запуска трубопровода "Северный поток - 2", так как у властей есть стратегия энергетической безопасности республики.

"Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности [после запуска "Северного потока - 2"], и мы все эти вопросы отрабатываем", - сказал он в интервью изданию "Новое время", опубликованном в четверг.

Кабинет министров 4 августа принял стратегию энергетической безопасности Украины до 2025 года. В документе говорится, что энергетическая безопасность страны "неразрывно связана с успешностью европейской интеграции" республики, синхронизацией энергетических систем и рынков с европейскими, устойчивым развитием сектора. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности. Среди них - вызовы в киберпространстве, изношенность основных фондов и качество подготовки кадров для отрасли, сохранение высокого уровня зависимости государства от поставок некоторых видов энергоресурсов.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", отметили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.