Блинкен обсудил с Кулебой и Ермаком возможности для углубления сотрудничества с Украиной

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком обсудил возможности для углубления сотрудничества двух стран в свете предстоящего визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Украине", - утверждается в тексте. Россия ранее неоднократно отвергала подобные обвинения и подчеркивала, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

"Госсекретарь и его украинские коллеги также обсудили возможности для углубления сотрудничества между Украиной и США в ходе запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа", - отмечается также в заявлении.

Ранее Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита Зеленского в США. В среду они провели также встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки ранее сообщила, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи. Глава президентской партии "Слуга народа", депутат Верховной рады Александр Корниенко уточнял, что на встрече президентов планируется обсуждение строительства газопровода "Северный поток - 2", привлечения американской стороны к нормандскому формату переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, увеличения объема военной помощи со стороны США.