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Лесные пожары в Турции

Польша заявила, что готова помочь Турции в тушении лесных пожаров

За последнюю неделю удалось локализовать 172 из 187 очагов возгорания в более чем 30 провинциях республики

ВАРШАВА, 6 августа. /ТАСС/. Польша объявила о готовности оказать помощь Турции в тушении лесных пожаров и направить команду спасателей для участия в операции. Об этом в четверг вечером заявил польский президент Анджей Дуда на своей странице в Twitter.

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"Я обратился к премьер-министру [Польши] Матеушу Моравецкому с просьбой о предоставлении поддержки Турции, которой требуются пожарные самолеты и вертолеты", - написал Дуда. "Наши пожарные вскоре отправятся на место", - добавил он, уточнив, что Турция может рассчитывать на помощь Польши.

Сильная жара и засуха привели к тому, что 28 июля лесной пожар начался недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. На следующий день огонь вспыхнул и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. В тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.

За минувшие семь дней локализовать удалось 172 из 187 очагов возгорания в более чем 30 провинциях республики. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

Теги
ТурцияПольшаДуда, АнджейЛесные пожары в Турции
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