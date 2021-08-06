Байден заявил, что штурм Капитолия сторонниками Трампа был попыткой добиться власти силой

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Штурм Капитолия США сторонниками предыдущего президента республиканца Дональда Трампа 6 января 2021 года был попыткой добиться власти любой ценой, используя при этом грубую силу. Такую оценку дал в четверг действующий глава государства демократ Джо Байден.

"Мы не можем позволить переписать историю. Мы не можем позволить, чтобы героизм сотрудников [полиции] был забыт. Мы должны понять, что произошло", - сказал он, выступая в Белом доме с речью, посвященной награждению Золотыми медалями Конгресса США полицейских, защищавших Капитолий.

"Давайте не забывать, что это было. Это была насильственная попытка попрать волю американского народа, добиться власти любой ценой, заменить избирательный бюллетень грубой силой", - заявил американский лидер.

После завершения речи Байден подписал документ о награждении полицейских Золотыми медалями Конгресса США - высшей наградой законодательного органа. Соответствующая инициатива была одобрена в марте Палатой представителей, а 3 августа - Сенатом.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов главы государства, победу на которых одержал Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.