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Госдепартамент оставил в силе рекомендацию американцам не путешествовать в Россию

Вашингтон, в частности, призывает американских граждан "не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США в четверг оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. Об этом говорится в письменном заявлении дипведомства.

"Госдепартамент продолжает советовать <...> не путешествовать в Россию", - отмечается в нем. Вашингтон, в частности, призывает американских граждан "не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус", якобы из-за имеющих там место "терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также в Крым в связи с "оккупацией Россией украинской территории".

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