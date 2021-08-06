Госдепартамент оставил в силе рекомендацию американцам не путешествовать в Россию

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США в четверг оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам воздержаться от поездок в Россию. Об этом говорится в письменном заявлении дипведомства.

"Госдепартамент продолжает советовать <...> не путешествовать в Россию", - отмечается в нем. Вашингтон, в частности, призывает американских граждан "не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус", якобы из-за имеющих там место "терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков", а также в Крым в связи с "оккупацией Россией украинской территории".