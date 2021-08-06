США сожалеют, что ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на выборы в Россию

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. США сожалеют, что введенные властями России в рамках борьбы с коронавирусом ограничения не позволят Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить наблюдателей на предстоящие выборы в Госдуму. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, не позволят Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ осуществлять независимое наблюдение за выборами в Госдуму в сентябре", - отмечается в тексте.