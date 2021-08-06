Посол Украины сообщила о выходе подготовки визита Зеленского в США на финишную прямую

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США выходит на финишную прямую. Об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

"В приоритете - подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа. <...> Выходим на финишную прямую подготовки визита номер один", - написала она в пятницу в Facebook. По ее словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента страны Андрей Ермак провели "чрезвычайно интенсивные два дня в Вашингтоне", провели "содержательные встречи" с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном, а также в Конгрессе.

"Наша цель - углубление стратегического партнерства Украины и США, реальные конкретные совместные инициативы по защите суверенитета и территориальной целостности, повышению безопасности на Украине и в регионе, увеличению нашей обороноспособности, ускорению трансформации Украины в современную экономически сильную демократическую страну", - добавила посол.

Она сослалась на слова Кулебы о том, что перед визитом Зеленского будет три недели "тихой дипломатии", когда вместе с американскими партнерами будет вестись работа "над реализацией оговоренных конкретных планов по встрече лидеров Украины и США".

Как ожидают в Киеве, Зеленский во время визита в Белый дом обсудит с Байденом проект "Северный поток - 2" и привлечение американской стороны к нормандскому формату (Германия, Россия, Украина, Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, среди инициированных украинской стороной вопросов - увеличение объема военной помощи со стороны США и экономические проблемы.

Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки сообщила ранее, что президент Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США.