Не менее 15 реактивных снарядов выпустили с юга Ливана по северу Израиля

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Неизвестные боевики, действующие на юге Ливана, выпустили в пятницу из района Аркуб не менее 15 реактивных снарядов по северной территории Израиля. Как передал телеканал Al Hadath со ссылкой на израильские военные источники, примерно 10 ракет, запущенных из установок залпового огня, были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

По его информации, боевики пытались нанести удар по израильской военной базе, расположенной в оккупированном районе фермы Шебаа.

Очевидцы сообщили корреспонденту ТАСС, что израильская артиллерия открыла сейчас интенсивный огонь по ливанской территории. Одновременно в небе над Аркубом и соседней Хасбаей появились израильские истребители. Жители приграничных сел начали покидать дома, опасаясь разрастания конфликта.

По данным телеканала Al Hadath, ракеты в сторону оккупированных Израилем Голанских высот были выпущены также с территории сирийской провинции Эль-Кунейтра. О нанесенном ущербе и пострадавших сведений нет.