Армия Израиля перехватила часть ракет, выпущенных из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 августа. /ТАСС/. Свыше 10 ракет были запущены в пятницу по северным районам Израиля из Ливана, часть из них была перехвачена, оставшиеся разорвались в безлюдной местности, израильская армия начала наносить удары по пусковым установкам на ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Более 10 ракет были выпущены из Ливана по израильской территории. Большинство из них были перехвачены системой ПВО, остальные разорвались в незаселенной местности", - говорится в заявлении военных.

"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по пусковым установкам в Ливане", - добавили в армии.

Ранее в пятницу армейская пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Эйн-Кинийе, Снир и Неве-Атив на севере Израиля.

Это уже третий ракетный обстрел еврейского государства из Ливана с момента приведения к присяге 13 июня нового израильского правительства во главе с премьером Нафтали Беннетом. До этого северные районы Израиля подвергались ракетному обстрелу из Ливана 4 августа и 20 июля.

4 августа из Ливана по Израилю были выпущены три ракеты, одна из которых не перелетела границу. В ответ израильская артиллерия в тот же день трижды поразила цели на территории соседнего арабского государства, а в ночь на 5 августа истребители израильских ВВС нанесли удары по пусковым площадкам на юге Ливана, сообщила тогда армейская пресс-служба.