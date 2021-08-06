Военные учения "Проворный дух - 2021" завершились в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 августа. /ТАСС/. Многонациональные учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух - 2021") с участием военных из стран - членов и партнеров НАТО завершились в Грузии показательными маневрами на полигоне Орфоло (край Самцхе-Джавахети). Церемония закрытия учений в пятницу в прямом эфире транслировалась на странице президента Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook.

"Проворный дух - 2021" отличались многообразием тренировок, локаций, десантных операций и увеличенным числом участвующих в них военных. Доказательством стойкости боевого духа наших военных и их высокого профессионализма является то, что, несмотря на пандемию, 10-е, юбилейные военные учения прошли, состоялись", - сказала Зурабишвили на церемонии закрытия учений.

Как отметила грузинский лидер, нынешние учения были примечательны еще и тем, что впервые в них приняли участие бронемашины грузинского производства серии Didgori. В них также была задействована военная техника США, переброшенная в республику из Румынии.

Многонациональные учения "Проворный дух - 2021" стартовали в Грузии 26 июля. Они прошли в десятый раз. В этом году в них приняли участие 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них - грузинские военнослужащие, еще 700 - американские.