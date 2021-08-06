Литва и Польша призвали ЕС к более жестким мерам воздействия на Минск из-за мигрантов

ВИЛЬНЮС, 6 августа. /ТАСС/. Вильнюс и Варшава обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры воздействия в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С совместным заявлением такого содержания выступили в пятницу премьер-министры Литвы и Польши Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий, сообщила пресс-служба литовского правительства.

"Литва и Польша твердо придерживаются позиции о необходимости жесткого и решительного ответа на действия белорусского режима и всех, кто участвует в организации переброски нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Главы правительств Литвы и Польши также считают, что Евросоюз должен больше внимания уделять защите своих внешних границ. "Обеспечение охраны внешних границ Шенгенского пространства является обязанностью не только отдельных стран-членов, но и общей ответственностью ЕС. Этому вопросу на уровне ЕС должно быть уделены должное политическое внимание и [выделено] достаточное финансирование", - отмечается в документе.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 112 нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. На этой неделе задержание десятков нелегалов отмечены в Польше, отдельные случаи зафиксированы в Латвии. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство - в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.