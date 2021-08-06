В США Сенат призвал помочь Тайваню получить приглашение на ассамблею здравоохранения

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предполагает, что Госдепартамент должен будет содействовать получению Тайванем статуса наблюдателя при Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАЗ). Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси) и Джеймса Инхофа (республиканец, от штата Оклахома), распространенном в пятницу.

Как утверждает Менендес, являющийся председателем комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США, одобрение указанной инициативы свидетельствует о готовности американской стороны "выступать в защиту места Тайваня на мировой арене в свете роста агрессии со стороны Пекина". Законопроект предполагает, что внешнеполитическое ведомство США должно будет "разработать стратегию оказания помощи Тайваню в получении статуса наблюдателя при ВАЗ - руководящем органе Всемирной организации здравоохранения".

Соответствующий законопроект был единогласно одобрен Сенатом в четверг. В Палате представителей Конгресса США ранее в текущем году был представлен аналогичный по содержанию законопроект.

США активно выступают за приглашение Тайваня на сессию ВАЗ в качестве наблюдателя. С соответствующим призывом, в частности, выступил в мае текущего года госсекретарь Энтони Блинкен. Однако участники состоявшейся с 24 мая по 1 июня в Женеве 74-й сессии ВАЗ решили не включать в повестку дня вопрос о приглашении Тайваня.

В 2019 и 2020 годах на ассамблее проявились противоречия вокруг этого вопроса: предложение о приглашении Тайваня для участия в качестве наблюдателя было отвергнуто участниками ассамблеи. В прошлом году во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с этим напомнили, что ассамблея еще в 1972 году признала, что единственным законным представителем Китая в ВОЗ является китайское правительство. В организации пояснили, что вопрос о том, кто должен участвовать в ассамблее, полномочны решать сами государства-члены.

Тайвань не является членом ВОЗ. Пекин указывает на принадлежность самоуправляемого острова Китаю и препятствует его доступу к международным структурам. Однако с 2009 по 2016 год Тайбэю было разрешено участвовать в работе ассамблеи здравоохранения на правах наблюдателя.