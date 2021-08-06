Премьер Израиля назначил брата президента страны послом в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет решил назначить брата президента страны Ицхака Герцога Майкла Герцога послом в США. Об этом сообщила в пятницу канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Беннет 6 августа объявил о назначении бригадного генерала в отставке Майкла Герцога на должность посла Израиля в США. За 40 лет службы в Армии обороны Израиля Герцог занимал ряд руководящих должностей, включая пост главы отдела стратегического планирования, военного секретаря и начальника штаба министра обороны при четырех министрах обороны. Герцог принимал активное участие во многих дипломатических переговорах под руководством пяти премьер-министров и был дипломатическим представителем премьер-министра с 2009 по 2014 год", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в последние годы Майкл Герцог работал международным научным сотрудником Вашингтонского института ближневосточной политики и старшим научным сотрудником Института еврейской народной политики.

В канцелярии премьера подчеркнули, что он принял решение о назначении Герцога главой дипломатического представительства еврейского государства в Вашингтоне "с учетом его богатого многолетнего опыта работы в сфере безопасности и дипломатии, а также его глубокого знания стратегических вызовов, стоящих перед Государством Израиль, особенно в свете ядерной программы Ирана".

Назначение нового посла в США, по данным радио Kan, будет утверждено на ближайшем заседании израильского кабмина 8 августа. Действующий посол Израиля в США Гилад Эрдан сообщил о своей отставке с поста представителя страны в Соединенных Штатах в конце июня.