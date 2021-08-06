Кабул уверен, что сможет остановить продвижение талибов

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Центральные власти Афганистана уверены, что смогут не допустить силового захвата власти движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране.

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"Мы уверены в способности наших вооруженных сил сделать это", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат добавил, что у правительства Афганистана есть план по обеспечению безопасности до конца года. Кабул также взаимодействует с местными общинами, чтобы получить их поддержку в борьбе с талибами.

Исхакзай при этом указал, что неверно говорить о гражданской войне в Афганистане. Правительство, по его словам, защищается от мятежников, на стороне которых воюют международные террористы. "Существует опасность, что Афганистан снова станет безопасной гаванью для террористов, если этого не предотвратить", - добавил он.

Исхакзай заявил, что центральные власти Афганистана готовы предоставить Совету Безопасности ООН доказательства того, что движение "Талибан" пользуется поддержкой Пакистана.

"Мы неоднократно демонстрировали эти доказательства. Если Совет Безопасности ООН захочет их увидеть, мы готовы их предоставить", - сказал он.

Во время заседания СБ ООН Исхакзай заявил, что талибы получают помощь в Пакистане, лечатся там в больницах, готовятся к боевым операциям, проводят похороны и собирают деньги.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.