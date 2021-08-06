В ООН обеспокоены обострением на границе Израиля и Ливана

ООН, 6 августа. /ТАСС/. ООН обеспокоена обменом ударами на границе Израиля и Ливана и призывает все стороны отказаться от действий, ведущих к дальнейшему росту напряженности. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы обеспокоены эскалацией в последние дни - ракетными обстрелами территории Израиля и ответными артиллерийскими и авиационными ударами. Ливан не может позволить себе еще один кризис".

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны избегали действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности", - добавил он.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по южноливанским районам Аркуб и Хасбая, откуда в пятницу были выпущены реактивные снаряды по северной территории еврейского государства. Одновременно артиллерия ведет огонь по высотам Кфар-Шуба поблизости от оккупированных ферм Шебаа.

Вооруженная милиция шиитской партии "Хезболлах" взяла на себя ответственность за обстрел израильских позиций из Южного Ливана. В переданном ее информационной службой коммюнике указывается, что "бойцы исламского сопротивления выпустили десятки ракет по военным позициям израильской армии, расположенным в районе фермы Шебаа".

В коммюнике отмечается, что эта операция была проведена в ответ на удары израильских ВВС, нанесенные в четверг по ливанской территории в местности Джермук и Эш-Шавакир.