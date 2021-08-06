Министр обороны Израиля попросил США добиться от Ливана прекращения обстрелов

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 августа. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц попросил в пятницу своего американского коллегу Ллойда Остина потребовать от правительства Ливана гарантий прекращения ракетных обстрелов территории еврейского государства из соседней арабской страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

"Министр обороны Ганц провел телефонные переговоры с министром обороны США Остином. Ганц проинформировал Остина о пусках ракет по Израилю в последние дни. Из-за нестабильной ситуации в Ливане Израиль попросил международное сообщество, в особенности США, потребовать от правительства Ливана прекращения ракетных обстрелов Израиля", - говорится в заявлении. Ганц проинформировал Остина, что "оборонное ведомство Израиля готово к любому развитию событий и продолжит действовать против [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" с целью защиты израильских граждан", отметив, что "Израиль готов предоставить Ливану гуманитарную помощь через международное сообщество или с территории Израиля, если в ней возникнет необходимость".

В пресс-службе добавили, что главы оборонных ведомств обсудили "иранскую агрессию в регионе", в частности нападение на танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море. Ганц сказал, что "необходимо предпринять дополнительные действия, чтобы помешать злонамеренной деятельности Ирана, включая его ядерную программу и атаки в регионе", в том числе "с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет".

Ранее в пятницу с ливанской территории по Израилю были выпущены 19 ракет, три из которых упали в Ливане, десять были перехвачены, а еще шесть разорвались в незаселенной местности на севере еврейского государства. До этого северные районы Израиля подвергались ракетным обстрелам из Ливана 4 августа и 20 июля.

Ряд западных стран, включая Израиль, Великобританию и США, обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии танкер-химовоз Mercer Street. Лондон и Вашингтон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на эту атаку. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании. По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.