В ООН вновь призвали Азербайджан и Армению к сдержанности

ООН, 6 августа. /ТАСС/. ООН призывает Азербайджан и Армению в сдержанности в свете продолжающихся столкновений на границе двух стран. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы продолжаем настоятельно призывать стороны к сдержанности, воздерживаться от действий, ведущих к росту напряженности, и решать возникающие вопросы в процессе диалога", - сказал он.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.