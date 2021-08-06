Пакистан отверг обвинения в укрывательстве боевиков "Талибана"

ООН, 6 августа. /ТАСС/. Пакистан полностью отвергает заявления Афганистана о помощи и укрывательстве боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель Пакистана при ООН Мунир Акрам.

"Мы полностью отвергаем эти обвинения. Наша граница закрыта, 97% ее протяженности закрыты забором. Нет никакой "безопасной гавани", - сказал он.

Дипломат добавил, что ежедневно границу пересекает около 30 тыс. человек через организованные пограничные переходы и в соответствии с законом, но подчеркнул, что нельзя говорить ни о какой подготовке нападений с территории Пакистана. "Это попытка найти предлог, чтобы оправдать сохранение иностранного военного присутствия в стране", - добавил он.

Постпред Пакистана также отверг заявления, что "Талибан" сотрудничает с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация) в борьбе с центральными властями Афганистана в Кабуле. "Они идеологически расходятся, "Талибан" борется с "Исламским государством", как они могут сотрудничать? Это все фантазии", - сказал Акрам.

Ранее постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай обвинил Пакистан в содействии талибам, которые якобы используют территорию соседней страны при проведении наступления в Афганистане.