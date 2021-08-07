CNN: США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии на следующей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американские власти могут объявить о новом пакете санкций в отношение Белоруссии в начале следующей недели. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По его сведениям, новые ограничительные меры против Белоруссии будут обнародованы в понедельник, 9 августа, ровно через год после президентских выборов в республике. В Минфине, Госдепартаменте и Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию и предоставить какие-либо подробности пока не ответили.

Возможное решение американских властей последует за приездом в США экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая на встрече в белорусской диаспорой в Нью-Йорке заявила, что на встречах в Вашингтоне с представителями администрации США просила о расширении санкций в отношении Минска, но конкретных обещаний не получила.

В свою очередь источник, знакомый с деталями визита Тихановской в Вашингтон, на прошлой неделе сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты продолжают работу над новыми санкциями в отношении Белоруссии, однако не стал уточнять, идет ли речь о секторальных санкциях. "Тихановская просила о них, но США сами определят, какие санкции вводить", - добавил он.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями республики незаконной.