Экс-депутат Рады считает, что на Украине готовится раздел страны

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС /. Новое гражданское противостояние и последующий раздел страны готовятся на Украине при помощи праворадикальных организаций, и первые провокации могут произойти уже этой осенью. Такой прогноз озвучил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

"Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас (Украину) готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут "правым полем", и это будет происходить в Киеве, а не в Донбассе", - сказал он в пятницу вечером в эфире телеканала "Наш".

По словам Мураева, на Украине сейчас происходит мобилизация праворадикальных организаций, которые могут начать провокации уже этой осенью. Их финансирование, по информации экс-депутата, происходит через международный фонд "Возрождение" при участии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В случае глобального противостояния, полагает Мураев, территория Украины будет разделена между Венгрией, Польшей, Румынией и Россией. От самой Украины, по мнению бывшего парламентария, останется небольшой кусочек.