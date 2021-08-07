МИД Ирана назвал безосновательным заявление G7 о причастности Тегерана к атаке на танкер

ТЕГЕРАН, 7 августа. /ТАСС/. МИД Ирана осуждает и считает безосновательным заявление Группы семи (G7) о причастности Тегерана к нападению на танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море. Об этом заявил в субботу официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Мы решительно осуждаем безосновательное заявление глав внешнеполитических ведомств государств "семерки", а также главы европейской дипломатии [Жозепа Борреля], в котором выдвигаются беспочвенные обвинения в адрес Ирана", - цитирует его пресс-служба МИД.

Дипломат добавил, что "исламская республика полностью привержена обеспечению безопасности стратегических водных путей Персидского залива и Ормузского пролива". "Мы по-прежнему готовы сотрудничать со странами региона в области создания и реализации системы региональной коллективной безопасности", - сказал он.

В пятницу главы внешнеполитических ведомств государств "семерки", а также руководитель европейской дипломатии опубликовали совместное заявление. "Семерка" осудила нападение на Mercer Street, возложив ответственность за инцидент на Иран. В заявлении отмечалось, что "поведение Ирана и его поддержка прокси и негосударственных вооруженных акторов угрожает международному миру и безопасности".

Ряд западных стран, включая Великобританию и США, обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии Mercer Street. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании. Лондон и Вашингтон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.