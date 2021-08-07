Погранохрана Латвии задержала еще 38 нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией

РИГА, 7 августа. /ТАСС/. Латвийские пограничники в субботу к полудню задержали еще 38 нелегальных мигрантов за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией. Об этом сообщает местное агентство LETA со ссылкой на Государственную службу пограничной охраны.

При этом в ведомстве отметили, что накануне вечером были задержаны еще пять нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу. "Лица, незаконно пересекшие государственную границу, задержаны в порядке, установленном законом об иммиграции, и помещены в центры для размещения задержанных иностранцев", - указала погранохрана.

На границе Литвы с Белоруссией с начала года задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Погранохрана Латвии в начале июля обратилась к вооруженным силам и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. На усиление охраны на восточной границе 12 июля уже были направлены 24 ополченца. Минобороны на этой неделе заявило, что армия усилит оказываемую пограничникам поддержку, разместив дополнительные системы наблюдения, используя беспилотные летательные аппараты, направив дополнительный персонал и проводя регулярные военные учения.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад заявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в 27,6 млн евро, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На этой неделе власти республики заявили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Глава МВД Мария Голубева со своей стороны допустила введение режима чрезвычайной ситуации на границе в случае массового наплыва нелегалов.