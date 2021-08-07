Бжания: военный сценарий вопроса Южной Осетии и Абхазии с повестки НАТО и Грузии не снят

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Сценарий военного решения вопроса Южной Осетии и Абхазии с политической повестки дня блока НАТО и Грузии не снят, республикам надо быть во всеоружии, заявил журналистам в субботу президент Абхазии Аслан Бжания по итогам переговоров с югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым.

В субботу официальная делегация Абхазии во главе с президентом Бжанией прибыла в Цхинвал для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии в августе 2008 года.

"Хотел бы акцентировать внимание на недавних учениях в Черном море. Это говорит о том, что сценарий военного решения вопроса Южной Осетии и Абхазии с политической повестки дня блока НАТО и Грузии не сошел, и мы тоже будем делать соответствующие выводы. Хотелось бы, чтобы все было мирно, мы настроены таким образом. Но мы должны быть во всеоружии и готовимся к последствиям такого рода учений. Посмотрим, к чему это приведет, но готовность быть во всеоружии - это единственная мера, которую мы должны будем предпринять", - заявил Бжания.

Он отметил, что после войны никогда не бывает, как до нее, и по итогам боевых, военных действий некоторые государства могут быть разделены, некоторые теряют территорию, возникают новые государственные образования. "Так устроен мир, так было всегда. Но наши соседи и их союзники на нашем примере это принять никак не хотят. Мы готовы развиваться, готовы работать", - подчеркнул абхазский лидер.

Бибилов в свою очередь заметил, что для Грузии "бряцание оружием всегда было козырной картой". "Что бы там ни было, ссылаясь на договоренности с РФ, мы твердо уверены в абсолютной безопасности республики. И я уверен, что Аслан Георгиевич то же самое скажет. Для нас стратегическим партнером является РФ", - сказал президент.

Бибилов напомнил, что учения проводятся и на территории Южной Осетии совместно с Минобороны РФ. "На нас это никоим случаем не отражается - мы чувствуем себя уверенно. Есть все возможности чтобы отреагировать на возможные провокации, которые могут быть и в ходе учений, и до учений, и после учений. На это силы и средства есть, и реакция будет той, которая абсолютно пропорциональна", - подчеркнул югоосетинский лидер.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.