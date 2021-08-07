Парламент Болгарии будет голосовать за новое правительство 11 августа

СОФИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Болгарии проведет в среду, 11 августа, голосование по выбору новых премьер-министра и правительства страны, предложенных победителем досрочных парламентских выборов 11 июля партией "Есть такой народ" (ЕТН). Об этом в субботу в интервью Болгарскому национальному радио сообщила председатель парламента Ива Митева.

"Ожидаю, что голосование о правительстве ЕТН пройдет в пленарном зале во время регулярного заседания в среду. Из заявок парламентских групп понимаю, что они еще обдумывают свое решение и хотят еще немного времени", - сообщила Митева. Она уточнила, что до момента проведения голосования в Народном собрании есть возможность изменить список кандидатов на министерские посты.

В пятницу кандидат на должность главы правительства Болгарии от ЕТН Пламен Николов представил президенту Румену Радеву предложения по структуре и новому составу правительства страны, а глава государства подписал указ, которым предлагает 46-му Народному собранию "избрать Пламена Николова - кандидата на пост премьер-министра, выдвинутого партией "Есть такой народ", - премьером".

Однако на данный момент ни одна из представленных в парламенте политических партий не заявила о своей однозначной поддержке нового правительства, предложенного ЕТН, высказав сомнения в адрес ряда кандидатов на министерские посты, а депутаты от коалиции в составе партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС) уже заявили, что будут голосовать против кандидатов на посты премьера и министров.