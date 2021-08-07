В чешского премьера бросили яйцо во время предвыборного мероприятия под Прагой

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. Политический противник из числа местных избирателей бросил в премьер-министра Чехии Андрея Бабиша яйцо во время агитационного мероприятия, которое политик проводил в субботу в поселке Пругонице недалеко от Праги перед предстоящими 8 и 9 октября выборами в Палату депутатов республики (нижнюю палату парламента). Как сообщил пресс-секретарь полиции Зденек Халупа, после этого были задержаны два активиста.

"В связи с подозрением в совершении правонарушения были задержаны два человека", - отметил представитель полиции. По его словам, яйцо испачкало одежду премьера и нескольких человек, находившихся поблизости.

Бабиш, возглавляющий правоцентристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), во время предвыборного мероприятия угощал пришедших мягким мороженым, порции которого лично разливал в вафельные стаканчики из автомата, а также подписывал для желающих свои книги.

Спокойную атмосферу на площади в центре Пругонице, который местные СМИ называют "поселком миллионеров" и где проживает глава кабмина, нарушили несколько десятков политических противников премьера. Перед открытой летней палаткой, где он раздавал мороженое и автографы, они устроили митинг. Звучали оскорбления в адрес Бабиша и его правительства, требования отменить действующие в республике ограничения из-за коронавируса и прекратить вакцинацию. Охрана политика и оперативно присоединившиеся к ней бойцы полицейского спецназа не позволили активистам приблизиться к премьеру. Глава правительства по рекомендации правоохранителей переместился в одно из помещений находящегося поблизости ресторана, где продолжил подписывать книги сторонникам.