Словацкий премьер огорчен подходом Венгрии к событиям совместной истории

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил в субботу, что разочарован подходом руководства Венгрии к трактовке исторических событий в совместной истории двух стран. Его слова привела словацкая газета Pravda.

"Я огорчен развитием словацко-венгерских отношений в последние дни, вызванным поездкой [в населенную венгерским национальным меньшинством южную Словакию] и заявлениями спикера венгерского парламента Ласло Кёвера в городе Шаморин. Они вносят в [словацкое] общество напряжение и противоречат совместной заинтересованности в хороших и дружеских соседских отношениях", - сказал Хегер.

Позиция МИД Словакии

Глава МИД Словакии Иван Корчок также призвал венгерское руководство уважать Словакию. "Требую от высших руководителей Венгрии проявлять уважение к Словакии, - отмечается в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства республики. - Нисколько не отказываю Венгрии в праве видеть историю по-своему, но прошу, чтобы исторические события трактовались с уважением по отношению к Словакии".

Так Корчок прокомментировал участие Кёвера в церемонии открытия памятника венграм, выселенным после окончания Второй мировой войны с территории Словакии, в Шаморине недалеко от Братиславы 2 августа.

"Я разочарован из-за того, что из Будапешта постоянно выслушиваем нравоучения и ссылки по нашему адресу, касающиеся совместной истории. Решительно отвергаю, что второй по положению [в иерархии государственной власти] руководитель Венгрии испытывает потребность приезжать непосредственно в Словакию, чтобы представлять свое видение истории. Послевоенное устройство [Европы является для Словакии] раз и навсегда закрытой темой", - подчеркнул глава МИД.

Исторические разногласия

В Венгрии периодически поднимаются вопросы, связанные с крупными территориальными потерями страны после Первой и Второй мировых войн. В результате этих потерь значительная часть венгров оказалась за пределами прежних границ страны.

В Словакии с населением около 5,5 млн человек проживают 447 932 гражданина венгерской национальности. Они составляют 8,2% ее населения и являются крупнейшим этническим меньшинством в республике.