Американские бомбардировщики нанесли удар по талибам на севере Афганистана

ТАСС, 7 августа. Американские бомбардировщики B-52 в субботу нанесли удар по боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на севере Афганистана. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель Минобороны страны Фавад Аман.

"Группа талибов стала целью B-52 в городе Шиберган, провинция Джаузджан, сегодня вечером. Террористы понесли серьезные потери в результате авиаудара ВВС США", - написал Аман.

По его словам, в результате авиаударов были ликвидированы более 200 талибов. Кроме того, было уничтожено большое количество оружия и амуниции, а также более 100 транспортных средств, принадлежащих боевикам.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.