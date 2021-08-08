Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от нового коронавируса. Такие заявление он сделал в субботу вечером, выступая в эфире телеканала Fox News .

"Меня можно считать большим поклонником вакцин. Благодаря мне они были разработаны столь быстро", - отметил республиканец. "Мы сделали их всего за девять месяцев, хотя обычно это занимает пять лет. Они [демократы] вообще бы их не сделали, так что я действительно большой поклонник [вакцин]", - отметил Трамп.

При этом бывший президент выступил против принудительной вакцинации населения, назвав себя также "большим поклонником свобод". "Люди сами должны делать выбор. Но я бы рекомендовал сделать прививку, чтобы обезопасить себя. Вакцины - потрясающая вещь", - заключил Трамп, вновь подчеркнув, что считает "обязательную вакцинацию сумасшествием".

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 35,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 616,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм "дельта".