Погранохрана Литвы заявила о выстрелах на территории Белоруссии в районе границы

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Литовские пограничники утверждают, что в субботу слышали выстрелы на территории Белоруссии в районе границы. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио LRT.

"В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты", - передала радиостанция.

В настоящее время на территории Белоруссии, по подсчетам литовской погранслужбы, могут находиться до 1 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака. С 3 августа Литва стала применять жесткие меры по противодействию нелегальной миграции после решения МВД страны о предоставлении погранслужбе таких полномочий. Начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил в пятницу, что на этой неделе пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Белоруссию. В субботу были выдворены еще около 250, к утру воскресенья - около 80 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.