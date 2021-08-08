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Афганский спецназ приступил к операции по очистке Кундуза от талибов

В частности, спецназ восстановил контроль над офисом национального радио и телевидения

ТАСС, 8 августа. Отряды сил специального назначения Афганистана приступили к операции по выдворению сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) из города Кундуз, несколько районов которого были захвачены экстремистами. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны Афганистана.

По данным ведомства, которые привел афганский телеканал Ariana News, спецназ очистил от радикалов одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы, а также восстановил контроль над офисом национального радио и телевидения.

Как сообщил командующий силами спецназначения Тадж Мохаммад, талибы "активизировали свои атаки на Кундуз в последние 24 часа, однако в боях с афганскими военными радикалы понесли тяжелые потери".

Некоторое время назад телеканал Al Arabiya передал заявление "Талибана", в котором движение утверждало, что установило контроль над Кундузом - одним из основных городов на севере Афганистана.

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