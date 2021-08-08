Ким Чен Ын поручил ТПК и военным КНДР усилить работу для ликвидации последствий наводнений

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил партийным структурам и подразделениям Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы) сконцентрироваться на устранении последствий разрушительных наводнений на востоке страны. Об этом сообщает в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно сообщению ЦТАК, 5 августа прошло расширенное заседание военных и партийных структур восточной провинции Хамгён-Намдо, на котором было зачитано обращение генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ына. Руководитель партии и страны потребовал от местных властей "прилагать первоочередные усилия к обеспечению жизни населения в пострадавших районах и крепче сплачивать широкие массы вокруг партии, укрепляя партийную работу и взаимодействуя с людьми".

"Все партийные организации, население провинции, военнослужащие Корейской народной армии с твердой уверенностью, что, несмотря ни на какие катаклизмы и бесчисленные вызовы и испытания, непременно победят, если будут в полной мере проявлять мощные единодушие и сплоченность народа и армии вокруг ЦК партии, должны в едином порыве устремиться к ликвидации последствий [наводнений]", - говорится в обращении Ким Чен Ына.

Как отмечается в сообщении ЦТАК, на заседании была сформирована рабочая группа по ликвидации последствий, которая включила в себя не только местное руководство ТПК, но и представителей правоохранительных органов и органов госбезопасности. Предполагается, что в максимально сжатые сроки в пострадавшие районы направятся формируемые группы строителей и все необходимые материалы "в соответствии с масштабом ликвидации последствий" стихии.

Как сообщало ранее Центральное телевидение КНДР, в результате наводнения из-за ливней на восточном побережье страны повреждения получили более 1 тыс. строений, около 1 тыс. человек были эвакуированы. Повреждены оказались мосты, дамбы и дороги в провинциях Хамгён-Пукто и Хамгён-Намдо. Значительный урон нанесен посевам. Местные синоптики ожидают новых разрушительных ливней в августе, власти уже предпринимают усилия для сокращения ущерба сельскому хозяйству.

КНДР испытывает хроническую нехватку продовольствия на протяжении десятилетий, однако в последнее время ситуация усугубилась ввиду пандемии, череды стихийных бедствий и фактического закрытия границ. По подсчетам ООН, около 10,9 млн (42,2%) граждан КНДР страдали от недоедания в период с 2018 по 2020 год.