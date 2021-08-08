Экс-президент Киргизии Акаев попросил прощения за ошибки при разработке рудника Кумтор

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Аскар Акаев попросил прощения у граждан страны за ошибки, допущенные при разработке крупнейшего в республике золоторудного месторождения Кумтор. Соответствующее видеообращение бывшего главы государства размещено воскресенье в Facebook государственного киргизского телеканала "Ала-Тоо 24".

"Уважаемые сограждане, я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки, за то, что не оправдал надежды киргизского народа по проекту "Кумтор". Отсутствие должного контроля с моей стороны за правительством позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником, и они извлекали огромную прибыль, оставив Киргизии мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы. Учитывая все это, я полностью сотрудничаю со следствием и продолжу это делать", - сказал Акаев в видеообращении.

По его словам, Киргизия ожидала намного большей экономической выгоды от реализации проекта. "К сожалению, не все получилось так, как нам хотелось. Со дня подписания генерального соглашения по "Кумтору" киргизская сторона шла на многочисленные уступки <...> в ущерб национальным интересам. Одним из таких фактов является незаконное освобождение канадской корпорации Cameco от налогов, в том числе за пользование природными ресурсами, при подписании генерального соглашения 1992 года, а также передача управления проектом "Кумтор" канадской стороне. В результате Киргизия оставалась не только без дивидендов, но и без крупных налоговых поступлений", - отметил бывший президент.

"Считаю, что это является не только преступной ошибкой правительства, это и моя ошибка как главы государства, поскольку я принимал решение по проекту "Кумтор", слепо доверяя правительству и полагая, что при подписании соглашения интересы Киргизии полностью учтены. А самой главной моей ошибкой является дача согласия правительству на реструктуризацию проекта в 2003 году", - добавил Акаев.

Бывшие президенты Киргизии и дело "Кумтора"

2 августа экс-президент вернулся в Киргизию. По его словам, он приехал на неделю, чтобы помочь следствию по делу о возможной коррупции, связанной с Кумтором.

8 июля глава Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил о том, что бывшие президенты республики Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по "делу Кумтора". Ташиев добавил, что по тому же делу в розыск объявлены бывшие премьер-министры Киргизии Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, а также брат бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков и младший сын Бакиева - Максим Бакиев. В отношении некоторых из них уголовные дела прекращены в связи с истечением срока давности, остальные подозреваемые находятся под стражей или в розыске.

Месторождение Кумтор находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его разработка началась в 1990-х годах инвесторами из Канады. За это время киргизские власти несколько раз пересматривали условия сотрудничества с канадскими партнерами. В мае 2021 года руководство республики ввело внешнее управление на месторождении и фактически отстранило канадскую компанию "Центерра" от управления месторождением. Стороны объявили о намерении начать судебные разбирательства по данному вопросу.

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 годы и был отстранен от должности в результате переворота. После этого он уехал в Москву, где проживал до сих пор.