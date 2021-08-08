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Мохаммад Мохбер стал первым вице-президентом Ирана

Эбрахим Раиси также назначил Галямя Исмаили главой администрации президента Ирана

ТАСС, 8 августа. Глава исполнительной власти Ирана, президент страны Эбрахим Раиси назначил первым вице-президентом исламской республики Мохаммада Мохбера. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadeen.

До последнего времени Мохбер занимал должность главы штаба по исполнению распоряжений имама Хомейни.

Кроме того, как передает Al Mayadeen, Раиси назначил Галямя Исмаили главой администрации президента Ирана.

В четверг Раиси принял присягу в качестве нового президента Ирана в Меджлисе (парламенте) страны. Он победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%.

Теги
ИранРаиси, Эбрахим
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