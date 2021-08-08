Экс-президент Киргизии Акаев вылетел из Бишкека в Москву

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев покинул страну, вылетев на самолете из Бишкека в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении Акаева.

"Акаев вылетел из Бишкека в Москву сегодня, 8 августа", - сказал источник. По его словам, пока неизвестно, "намерен ли Аскар Акаевич в ближайшем будущем вернуться в Бишкек, это станет понятно после его приезда в Москву".

Бывший глава государства находился в Бишкеке со 2 августа. По словам самого Акаева, он приехал на неделю, чтобы помочь следствию по делу о возможной коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Ранее Акаев в видеообращении попросил прощения у киргизского народа за то, что "не оправдал надежды по проекту "Кумтор". Экс-президент отметил, что отсутствие должного контроля с его стороны за правительством "позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником, и они извлекали огромную прибыль, оставив Киргизии мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы". Акаев обещал, что продолжит сотрудничать со следствием.

8 июля глава Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчибек Ташиев сообщил, что бывшие президенты республики Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по "делу Кумтора". Также в розыск были объявлены бывшие премьер-министры Киргизии Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, а также брат бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков и младший сын Бакиева - Максим Бакиев. В отношении некоторых из них уголовные дела прекращены в связи с истечением срока давности, остальные подозреваемые находятся под стражей или в розыске.

Месторождение Кумтор находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его разработка началась в 1990-х годах инвесторами из Канады. За это время киргизские власти несколько раз пересматривали условия сотрудничества с канадскими партнерами. В мае 2021 года руководство республики ввело внешнее управление на месторождении и фактически отстранило канадскую компанию "Центерра" от управления месторождением. Стороны объявили о намерении начать судебные разбирательства по этому вопросу.

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год и был отстранен от должности в результате переворота. После этого он уехал в Москву, где проживает до сих пор.