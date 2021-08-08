СМИ: "Талибан" установило контроль над основными районами центра афганской провинции Тахар

ТАСС, 8 августа. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) заняли несколько основных районов административного центра северо-восточной афганской провинции Тахар, города Талукан. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал TOLO News.

По его данным, талибы захватили "ключевые районы Талукана, включая центральную часть города".

Некоторое время назад телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в афганских силах безопасности утверждал, что административный центр провинции Тахар полностью перешел под контроль формирований радикального движения.

Заявлений официальных афганских властей по данному поводу до сих пор не поступало.

Утром в воскресенье телеканал Al Arabiya передал заявление "Талибана" о взятии города Кундуза - одного из основных центров на севере Афганистана. Однако афганское министерство обороны сообщило, что отряды сил специального назначения страны проводят операцию по выдворению талибов из этого города, несколько районов которого были захвачены экстремистами. Как отметил тогда командующий силами спецназначения Тадж Мохаммад, талибы "активизировали свои атаки на Кундуз в последние 24 часа, однако в боях с афганскими военными радикалы понесли тяжелые потери". Спецназ очистил от радикалов одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы, а также восстановил контроль над офисом национального радио и телевидения.