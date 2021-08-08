NYT: Байден не поменяет планы вывода войск из Афганистана из-за наступления талибов

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не намерен корректировать планы вывода войск из Афганистана, несмотря на укрепление позиций радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.

По его словам, американский лидер рассчитывает на то, что у правительства Афганистана имеются силы и ресурсы для того, чтобы противостоять талибам, при этом продолжая переговоры по вопросу урегулирования конфликта. В связи с этим Байден не планирует отказываться от планов по полному выводу войск США из страны к концу августа, даже несмотря на то, что "Талибан" в последнее время значительно укрепил свои позиции.

Представитель администрации Байдена подчеркнул, что его "стратегия остается неизменной". При этом он отметил, что Пентагон не отказывается от планов в случае необходимости предоставить афганскому правительству необходимые ресурсы.

Ранее афганский телеканал TOLO News сообщил о том, что сторонники радикального движения "Талибан" заняли несколько основных районов административного центра северо-восточной афганской провинции Тахар, города Талукан. Утром в воскресенье телеканал Al Arabiya передал заявление "Талибана" о взятии города Кундуз - одного из основных центров на севере Афганистана. Однако афганское министерство обороны сообщило, что отряды сил специального назначения страны проводят операцию по выдворению талибов из этого города, несколько районов которого были захвачены экстремистами.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, Китаем и Пакистаном.